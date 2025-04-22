İnternet Haftası'25 Etkinliği MSKÜ'da Gerçekleşti - Son Dakika
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İnternet Haftası'25 Etkinliği MSKÜ'da Gerçekleşti

İnternet Haftası\'25 Etkinliği MSKÜ\'da Gerçekleşti

MSKÜ Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu, İnternet Haftası'25 etkinliğini 18-19 Nisan'da düzenledi.

22.04.2025 14:10
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MSKÜ Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu tarafından düzenlenen "İnternet Haftası'25 Etkinliği" 18-19 Nisan tarihlerinde MSKÜ'da yoğun katılımla gerçekleşti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu, İnternet Haftası etkinliklerinin bu yıl beşincisini gerçekleştirdi. Her yıl düzenlenen ve MSKÜ'nün geleneği haline gelen bu etkinlik, 18-19 Nisan tarihlerinde, iki gün boyunca devam etti. Katılımcılar, internet teknolojileri, blok zincir, metaverse, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulama geliştirme, oyun sektörü, kariyer planlaması, web teknolojileri ve daha birçok konuda alanında uzman isimlerle buluştu.

Etkinlik süresince üniversite öğrencilerinin yanı sıra farklı fakültelerden akademisyenler ve şehir dışından gelen teknoloji meraklıları da programa yoğun ilgi gösterdi. Toplamda iki gün boyunca 300 civarı katılımcı etkinlikte yer aldı.

Bu yıl etkinlik, UNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında desteklendi. UNİDES'in katkılarıyla daha fazla öğrenciye ulaşarak bilgi, ilham ve fırsatların bir araya getirilmesi hedeflendi.

Açılış konuşmasını yapan topluluk danışmanı Dr. Enis Karaarslan, Mustafa Akgül'ün "İnternet yaşamdır" sloganıyla sözlerine başlayarak ülkedeki internetin gelişim sürecinden söz etti.

Ülkedeki fiber optik ağlarından, IXP'lerden, 5G/6G altyapılarından, uydu teknolojilerinden söz eden Dr. Karaarslan, özgür yazılımın ülke gelişimindeki önemine dikkat çekerek, geleceğin interneti "metaverse" kavramına ve merkeziyetsizliğin önemine değindi. Karaarslan, konuşmasını yapay zeka çağında gelişen teknolojiye nasıl ayak uyduracağımıza dair önerileri ile bitirdi.

İlerleyen oturumda Batuhan Güngör (Hepsipay), kariyer üzerine ilham veren bir konuşma yaptı.

Ramazan Sarı (Turkish Technology), yapay zekanın havacılıkta kullanımı üzerine zihin açan bir sunum gerçekleştirdi. Nida Gökçe Narin ise, yapay zekanın gelişimini anlattı. Yapay zeka çağında başarıya dair önerilerini iletti.

Öğleden sonraki atölyelerde Emin Başbayan (Bilgem), web teknolojileri üzerine kapsamlı bir konuşma yaptı. Barış Tarımcıoğlu (Playsis Interactive), oyun dünyasında kariyer süreçlerini anlattı.

Etkinliğin ikinci gününde; Doç. Dr. Barış Ethem Süzek ve Dr. Öğr. Üyesi Turan Demircan, Biyoenformatik alanında disiplinler arası çalışmalara dair detaylı bir bilgilendirme yaptılar. İlerleyen oturumlarda Mustafa Özdemir (Microsoft), bulut bilişimin gücünü anlattı. Fatih Mehmet Dişcioğlu (Intertech), siber güvenliğin geleceğine dair aydınlatıcı bir sunum gerçekleştirdi.

Öğleden sonraki atölyelerde Cemal Taner (Netas) - Gerçek dünya siber tehditlerini anlattı. Hasan Ali Özkan, mobil dünyaya girişi Flutter üzerinden gerçekleştirdi.

İnternet Haftası'25 etkinliği, katılımcıların güncel teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmasının yanı sıra kariyer yolculuklarında ilham almalarını sağladı. İki gün boyunca süren etkinlik, hem akademik hem de sektörel bakış açılarını bir araya getirerek verimli bir öğrenme ve paylaşım ortamı sundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu tarafından gelenekselleştirilen bu etkinlik, önümüzdeki yıllarda da teknolojiye ilgi duyan herkes için önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürmeyi hedefliyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yapay Zeka, Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İnternet Haftası'25 Etkinliği MSKÜ'da Gerçekleşti - Son Dakika

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