İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İntihar olaylarının önlenmesi ve bu çerçevede yapılan çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, intihar olaylarının önlenmesi için yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler değerlendirildi.

26.03.2024 16:24  Güncelleme: 16:29
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İntihar olaylarının önlenmesi ve bu çerçevede yapılan çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cengiz Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Hakan Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Vali Gökmen Çiçek toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada; "Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nda 'İntiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması' hedefleri yer almakta olup, intiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. İlimizde gerçekleşen intihar olaylarını önlemek, bireylerin ruh sağlığı, intihar risklerinin değerlendirilmesi için yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri bu toplantıda değerlendireceğiz" dedi. Vali Çiçek ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının intihar olaylarının önlenmesi için destek vereceklerini belirtti.

Toplantı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunum ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İntiharı Önleme İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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