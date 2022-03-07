İpek Cıncıkcı'ya, "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü - Son Dakika
Üye Girişi

İpek Cıncıkcı'ya, "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü

07.03.2022 09:59
İpek Cıncıkcı'ya, "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü

Oba Food Gıda Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı'ya, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü verildi.

Oba Food Gıda Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı'ya, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri devam ederken Türkiye'nin başarılı ihracatçı kadınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törenle ödüllerine kavuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ilk kez düzenlenen "İhracatın Güçlü Kadınları" ödül törenine Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Makarna üretim ve ihracatındaki başarısının yanı sıra, kadın istihdamındaki başarısı ile de dikkat çeken Oba Food Gıda Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cıncıkcı'ya "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ile TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından verildi.

Gaziantep'in ve bölgenin ihracat şampiyonu 8 Yıldan bu yana makarna sektöründe ihracat şampiyonu olan Oba Makarna, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri sektörünün de en fazla ihracat yapan firması. Türkiye makarna ihracatının yüzde 40'ını tek başına gerçekleştiren Oba, aynı zamanda Gaziantep'in yanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de en fazla ihracat yapan firması unvanını taşıyor. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu Yalova'nın şubat ayı ihracatı 35 milyon 645 bin dolar oldu Ortak hedef: 'Sürdürülebilir, katma değerli ihracat' Ortak hedef: 'Sürdürülebilir, katma değerli ihracat'

Mustafa Varank, Türkiye, İhracat, Oba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpek Cıncıkcı'ya, 'İhracatın Güçlü Kadını' ödülü - Son Dakika


Son Dakika
09:49 EYT düzenlemesi 16 Mart'ta meclise geliyor! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilenler
09:45 Kamyon virajı alamadı! Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
09:44 Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor
09:43 Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?
09:32 Yargı dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
09:00 Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 10:05:28. #1.13#
SON DAKİKA: İpek Cıncıkcı'ya, "İhracatın Güçlü Kadını" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement