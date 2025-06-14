İpek Yoluna Bir Yolculuk Projesi Elazığ\'da

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesi çerçevesinde lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Vali Hatipoğlu himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi koordinasyonunda, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destek ve iş birliğiyle yürütülen İpek Yoluna Bir Yolculuk Bin Keşif Projesinin üçüncü faaliyeti hayata geçirildi. Bu çerçevede Vali Hatipoğlu, Palu, Keban ve Ağın ilçelerinden gelen lise öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin duygusal, sosyal, akademik, kariyer ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan program üç gün sürecek. Program kapsamında sanatsal, sportif, akademik ve kariyer odaklı etkinliklerin yanı sıra, milli ve manevi değerlerin keşfedilmesini sağlayan geziler de düzenlenecek. - ELAZIĞ