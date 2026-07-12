Mamaris\'te Çin kültürü sanatseverlerle buluştu

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelenen "İpek Yolunun Uyumu" gösterisi, Çin'in zengin kültürel mirasını sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 55. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İpek Yolunun Uyumu" gösterisi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Marmaris Halk Plajı'nda Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen gösteride, Çin'in zengin kültürel mirası dans ve müzik eşliğinde izleyicilere sunuldu. Dünyaca ödüllü 27 kişilik topluluk, geleneksel ve modern performanslarıyla geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

Türkiye ile Çin arasındaki dostluk ve kültürel bağları sanatın evrensel dili aracılığıyla daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen gösteri boyunca sergilenen performanslar, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemini gözler önüne serdi. Marmaris Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, ilçe sakinlerine farklı bir kültürü yakından tanıma ve uluslararası nitelikte bir sanat gösterisini izleme fırsatı sundu. - MUĞLA