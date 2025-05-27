İpekçi Camii Kur\'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde İpekçi Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursunun kapanış programı düzenlendi.

Programa İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz, kurs öğreticileri, veliler ve vatandaşlar katılım sağladı. Çocukların eğitim sürecini tamamlamalarını kutlayan etkinlik kapsamında çeşitli gösteriler sergilendi. Programa katkı sunan İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arif Yavuz başta olmak üzere kurs öğreticileri, din görevlileri ve velilere teşekkür edildi.

Kapanış töreninde öğrenciler, eğitim süresince edindikleri bilgiler doğrultusunda gösteriler gerçekleştirdi. Veliler, kurs eğitmenleri ve din görevlileri çocukların manevi gelişimine sağladıkları destekten dolayı takdirle karşılandı.

Programın, çocukların erken yaşta Kur'an eğitimiyle tanışmasını sağlaması ve toplumsal birlikteliği pekiştirmesi açısından büyük bir önem taşıdığı belirtildi. - BİLECİK