İpekyolu Belediye Meclisi Bostaniçi Mahallesi'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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İpekyolu Belediye Meclisi Bostaniçi Mahallesi'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi

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İpekyolu Belediye Meclis Üyeleri, 'Çat Kapı' etkinlikleri kapsamında Bostaniçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve şikayetlerini dinledi. Meclis üyeleri, mahalledeki sorunları not alarak çözüm için ilgili birimlere aktaracaklarını belirtti.

19.12.2024 14:09  Güncelleme: 14:13
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(VAN) - İpekyolu Belediye Meclis Üyeleri, "Çat Kapı" etkinlikleri kapsamında Bostaniçi Mahallesi sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi.

İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Ergün, Meclis Sözcüleri Yıldız Tuncer, Ömer Ertaş ile meclis üyeleri ilçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yurttaşların kapısını çaldı. Bostaniçi'nde rast gele sokakları gezen meclis üyeleri, kışın zorlu geçtiği mahallede talep ve önerileri dinledi.

Şikayet ve öneriler not alındı

Mahalle sakinleriyle sohbet eden meclis üyeleri, yoldan geçen yurttaşlarla selamlaştı. Sokak aralarında bulunan küçük esnafı da unutmayan meclis üyeleri, ekonomik krizden dolayı ortaya çıkan sorunları dinledi.

Ziyaretler esnasında çöplerin toplanması, su faturaları, yola çıkan çocukların güvenliği için tümsek (kasis), yol yapımı, çöp konteynırın sayısının artırılması ve çocuk parkı gibi birçok talep ve şikayet dile getirildi.

Meclis üyeleri, mahallelilerin şikayet ve taleplerini tek tek not ederek, çözüm için belediyenin gerekli birimlerine aktaracaklarını belirtti.

İpekyolu Belediye Meclisi Bostaniçi Mahallesi\'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İpekyolu Belediye Meclisi Bostaniçi Mahallesi'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İpekyolu Belediye Meclisi Bostaniçi Mahallesi'nde Vatandaşların Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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