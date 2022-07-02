- İpekyolu Belediyesi'nden yoğun asfalt mesaisi

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi'nde yeni imar yolu açma, cadde ve sokaklarda asfalt uygulama mesaisi hız kesmiyor. Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ilçenin dört bir yanında açılan ve alt yapısı tamamlanan imar yolları, sıcak asfaltla kaplanıyor.

İpekyolu Belediyesi'nde yeni imar yolu açma, cadde ve sokaklarda asfalt uygulama mesaisi hız kesmiyor. Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ilçenin dört bir yanında açılan ve alt yapısı tamamlanan imar yolları, sıcak asfaltla kaplanıyor.

"Merkez ve kırsal ayrımı yapmıyoruz"

Havaların ısınması ile birlikte asfalt çalışmalarına hız veren İpekyolu Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan mahallelerdeki imar yollarında Bitümlü Sıcak Karışım asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kırsal Mahallelerde ise yeni yol açma ve yenilme çalışmaları süratle devam ediyor. İpekyolu'nda rahat ve güvenli bir ulaşım için merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Bu gün Hatuniye mahallemizdeyiz. İmar uygulama planı çerçevesinde açılan yeni yollarımızın alt yapısını hazırlayarak asfaltla buluşturuyoruz. Hedefimiz ilçemizde mevcut olan tüm yolların en iyi standartlara kavuşturulmasıdır. Bu amaçla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vasıtasıyla birçok mahallemizde yürüttüğümüz yol açma, yol yenileme ve bakım onarım hizmetleri aralıksız devam ediyor. Bu vesile ile yol çalışmalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıl inşallah toplamda 100 bin metrekarelik Bitümlü Sıcak Karışım asfalt çalışması, 45 bin metrekare parke imalatı çalışması ve 35 kilometrelik yeni yol ağını hizmete sunmuş olacağız. Çalışmalarımızın ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.