İpekyolu Belediyesi, Sırrı Süreyya Önder'in ismini İpek Parkı'na veriyor

(VAN) - İpekyolu Belediyesi, ilçedeki İpek Parkı'na, geçen günlerde vefat eden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ismini verme kararı aldı.

İpekyolu Belediye Meclisi mayıs ayının ilk toplantısını yaptı. Belediye Meclisinin DEM Partili üyeleri toplantıya siyah kıyafetler ve yakalarında Önder'in fotoğrafı ile katıldı. Salondaki ekrana da Önder'in fotoğrafı yansıtıldı.

İpekyolu Belediye Eş Başkanı Canan Uzunay, buradaki konuşmasında, Sırrı Süreyya Önder'in, Edirne'den Hakkari'ye, nerede haksızlık, hukuksuzluk ya da eşitsizlik varsa karşısında yer aldığına dikkat çekerek, "Bu nedenledir ki; annelerin arkasından ağıt yaktığı, bağrına bastığı biri haline geldi. Tüm halklardan, inançlardan ve görüşlerden dostlar biriktirdi. Sazıyla, sözüyle ve sanatıyla hepimizi barış için bir araya getirdi. Onun mücadele azminin önünde saygıyla eğiliyoruz. Sırrı Süreyya'nın bize bıraktığı barış özlemini sonuna kadar sürdüreceğimizin sözünü yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

İpekyolu'nda bir parka Önder'in isminin verilmesi önerisi

Söz alan DEM Partili Meclis Üyesi Dılgeş Aslan ise, "Büyük bir ustayı uğurladık, biz yalnız kaldık ama orada yalnız kalmayacak. Orada Musa Anter var, Ahmed Arif var, Ahmet Kaya var, Sabahattin Ali var. Bu nedenle İpekyolu'nda bulunan İpek Park'a Sayın Sırrı Süreyya Önder'in isminin verilmesini öneriyorum" diye konuştu.

AK Parti Grubu adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Özer Polater de Önder'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından DEM Partili Belediye Meclis Üyesi Aslan'ın, Önder'in isminin İpek Park'a verilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Mayıs ayı ilk meclis toplantısı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.