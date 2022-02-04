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İpekyolu Belediyesinden kandil simidi dağıtımı - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden kandil simidi dağıtımı

04.02.2022 10:08
İpekyolu Belediyesinden kandil simidi dağıtımı

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.

Kentin merkez camilerinden Ulu Cami, Yukarı Norşin Cami ile işlek caddelerden biri olan Kazım Karabekir Caddesi'nde kurulan stantlarda 2 bin 500 kutu kandil simidi dağıtıldı.

Regaip Kandili dolayısıyla bir açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Bugün Regaip Kandili. Bu vesile ile kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu mübarek günde hemşehrilerimizle bir arada olabildiğimiz için mutluyuz. Tekrardan tüm hemşehrilerimizin Regaip Kandili'ni kutluyorum" dedi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden kandil simidi dağıtımı
İpekyolu Belediyesinden kandil simidi dağıtımı
İpekyolu Belediyesinden kandil simidi dağıtımı

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Regaib Kandili, İpekyolu, kandil, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesinden kandil simidi dağıtımı - Son Dakika


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