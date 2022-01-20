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İpekyolu Belediyesinden 'ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi' için duyuru - Son Dakika

İpekyolu Belediyesinden 'ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi' için duyuru

20.01.2022 09:53
İpekyolu Belediyesinden 'ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi' için duyuru

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama için bildirim verme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin iki yılda bir yapılan periyodik muayene ve damgalama için bildirim verme işlemlerinin başladığını duyurdu.

İpekyolu Belediyesi Ölçüler ve Ayar Memurluğundan yapılan açıklamada, "Ölçü ve tartı işlemlerinde sabit dükkanlarda kullanılan mekanik, pazar yerlerinde kullanılmakta olan elektronik, ibreli, mekanik teraziler, kantar, baskül, metre, litre, gram ve kilogramlar muayene ve damgalama işlemine tabidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilk muayenesi yapılarak damgalanan ve satışa sunulan terazileri kullanabilir. İlk muayene damgası bulunmayan ölçü tartı aletlerini almak, satmak, kullanmak ve iş yerinde bulundurmak yasaktır. Arızalı ölçü ve tartı aletleri, Ölçüler ve Ayar Memurluğundan tamir izin formu almadan teraziler tamir ettirilemez. Ölçü ve tartı aletlerinin damgaları Zabıta Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Memurluğu dışında hiç kimse tarafından sökülemez, takılamaz ve müdahale edilemez. Ölçü tartı aletleri bozulduğunda veya damga teli koptuğunda aynı gün içinde Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat etmesi zorunludur. Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin yaptırılması, damgalattırılması ve damgalarının muhafaza edilmesi o anki kullanıcıya aittir. Sabit esnaf belediyemize, pazarcı esnafı bağlı bulunduğu en yakın belediyeye müracaat edebilir. Alanın ve satanın haklarını korumak amacıyla 2022 yılı içerisinde periyodik muayene ve kontrollerimiz devam edecektir. Damga yılı 2020 olan ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir 3 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memuruna beyannamesini vermek zorundadır. Beyannamesi verilecek olan terazilerin cinsi, kapasitesi, seri numarası, markası bilinmek zorundadır. Beyannamesi verilmiş olan ölçü ve tartı aletleri Ölçüler ve Ayar Memurluğu tarafından bildirilen gün ve zamanda, muayenesi yapılmak ve damgalanmak üzere randevu yerine getirilecektir. Randevu tarihinde getirilmeyen ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri yapılmayacaktır. İş yerlerinde ve elinde ölçü tartı aleti bulunanların cezalı duruma düşmemeleri için 28 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar bildirimlerini vermeleri gerekmektedir" denildi.

Belirtilen iş ve işlemlerini yapmayan esnaf hakkında da 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. maddesinin ilgili fıkraları gereğince para cezası ile birlikte 5326 sayılı Kabahatler Kanununun emre aykırılık hükümlerine istinaden para cezası uygulanarak ölçü tartı aletlerine el konulup kamu mülkiyetine geçirileceği belirtildi. - VAN

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Ticaret Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İpekyolu Belediyesinden 'ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi' için duyuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: İpekyolu Belediyesinden 'ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi' için duyuru - Son Dakika
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