Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 28 Temmuz 2026'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Güvenlik, ticaret, enerji ve su yönetimi başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak.
Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Irak Başbakanı Ali Zeydi, 28 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Kaynak: İHA
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