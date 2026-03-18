Irak Petrolü Ceyhan'dan Dünyaya Yeniden Dağıtılıyor

18.03.2026 18:17
Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken, Irak petrolünün Ceyhan'dan sevkiyatına yeniden başlandı.

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan abluka, küresel enerji arzında endişeleri artırırken, Irak petrolü Adana'nın Ceyhan ilçesinden yeniden dünyaya dağıtılmaya başlandı.

Irak hükümeti, Kerkük petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün, Kuzey Irak Kürt Yönetimi (IKBY) üzerinden Türkiye'ye taşınarak Ceyhan'a sevkiyatını yeniden başlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şu an itibariyle akış başladı. Günlük yaklaşık 170 bin ila 250 bin varillik bir akış olacak" açıklamasını yapmıştı. - ADANA

Kaynak: İHA

