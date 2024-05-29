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Irak'ta 37 yıl aradan sonra kasım ayında genel nüfus sayımı yapılacak.

Irak, 37 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı yapacak. Irak Planlanma Bakanlığı Sözcüsü Abdülzehra el-Hindavi yaptığı açıklamada, 20-21 Kasım'da sayımın yapılacağını belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) de kapsayacak nüfus sayımının 37 yıl aradan sonra ilk genel nüfus sayımı olacağını aktardı.

El-Hindavi, 31 Mayıs'ta deneme amaçlı nüfus sayımı yapılacağını belirterek, 120 bin saymanın eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından okullarda eğitim alacaklarını kaydetti. El-Hindavi, sayım günlerinin ülkede resmi tatil olacağını açıkladı.

Irak genelinde son nüfus sayımın 1997 yılında yapılmış, IKBY'nin yer almadığı sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. Irak'ın toplam nüfusunun 43 milyon olduğu tahmin ediliyor. - ERBİL