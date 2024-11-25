Irak'ta 37 Yıl Aradan Sonra Nüfus Sayımı

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 37 yıl aradan sonra 20 Kasım'da yapılan nüfus sayımında elde edilen ilk verilere göre ülkenin nüfusunun 45.4 milyona ulaştığını duyurdu.

Irak Saddam Hüseyin'in başkan olduğu 1987 yılından bu yana ilk kez kapsamlı nüfus sayımı gerçekleştirmişti. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 37 yıl aradan sonra 20 Kasım'da yapılan nüfus sayımının sonuçlarını açıkladı. Sudani, elde edilen ilk sonuçlara göre ülkenin nüfusunun 45.4 milyona ulaştığını duyurdu. Irak Planlama Bakanlığı, sayımdan önce nüfusun 43 milyon olduğu ihtimali üzerinde duruyordu.

Nüfus sayımı 2 gün sürdü

Irak Planlama Bakanlığı İstatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurumu, nüfus sayımının 2 gün süreceğini belirterek görevlilerinin, verilerin eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için her evi üç kez ziyaret edeceğini duyurmuştu. Ağırlıklı olarak Irak vatandaşlarının ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin veri tabanı oluşturulacak nüfus sayımında 70 soru yer alırken, etnik köken mezhep bilgileri ise sorulmayacağı açıklanmıştı.

Son sayım 1997 yılında yapılmıştı

Irak genelinde Kürt Bölgesel Yönetimi hariç son genel nüfus sayımın 1997 yılında yapılmıştı. Toplam 15 ili kapsayan sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. 20 Kasım'da başlayan nüfus sayımı 1987 yılından sonra ülkenin tümünü kapsayan ilk sayım oldu. - BAĞDAT