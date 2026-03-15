Irak'ta Düşen Uçakta 6 ABD Askeri Hayatını Kaybetti

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak'ta düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 askeri personelin kimliklerini açıkladı. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında meydana geldiği ve ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin Binbaşı John A. Klinner (33), Yüzbaşı Ariana G. Savino (31), Teknik Çavuş Ashley B. Pruitt (34), Yüzbaşı Seth R. Koval (38), Yüzbaşı Curtis J. Angst (30) ve Teknik Çavuş Tyler H. Simmons (28) olduğu aktarıldı.

Düşen uçaktaki 6 personelin öldüğü açıklanmıştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düşmesi sonucu 6 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Irak İslami Direnişi uçağı düşürdüğünü iddia etmişti

Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi ise, ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlenmişti. - WASHINGTON