Irak'ta Düşen Uçakta 6 ABD Askeri Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Irak'ta Düşen Uçakta 6 ABD Askeri Hayatını Kaybetti

15.03.2026 05:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, Irak'taki uçak kazasında hayatını kaybeden 6 askerin kimliğini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının Irak'ta düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 askeri personelin kimliklerini açıkladı. Kazanın Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) sırasında meydana geldiği ve ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin Binbaşı John A. Klinner (33), Yüzbaşı Ariana G. Savino (31), Teknik Çavuş Ashley B. Pruitt (34), Yüzbaşı Seth R. Koval (38), Yüzbaşı Curtis J. Angst (30) ve Teknik Çavuş Tyler H. Simmons (28) olduğu aktarıldı.

Düşen uçaktaki 6 personelin öldüğü açıklanmıştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağının Irak'ta düşmesi sonucu 6 ABD askeri personelinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Kazaya 2 uçağın karıştığı belirtilerek, "Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır. Bu kaza düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle yaşanmamıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Irak İslami Direnişi uçağı düşürdüğünü iddia etmişti

Irak'taki silahlı Şii grupların çatı örgütü olan Irak İslami Direnişi ise, ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı düşürdüğünü iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlenmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Irak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 06:05:10. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.