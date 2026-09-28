Iraklı yetkililer, Bağdat Havalimanı'ndaki ABD karargahının teslim alındığını duyurdu - Son Dakika
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Iraklı yetkililer, Bağdat Havalimanı'ndaki ABD karargahının teslim alındığını duyurdu

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Korgeneral Saad Maan, DEAŞ karşıtı koalisyonun Irak'tan çekilmesi kapsamında Bağdat Havalimanı'ndaki ABD ana karargahının teslim alındığını açıkladı. Maan, bu teslim ve Türk güçlerinin Başika-Zelikan'dan çekilmesi anlaşmasını Irak egemenliği için önemli iki adım saydı.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan, ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi kapsamında Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD güçlerinin ana karargahının resmen teslim alındığını açıkladı.

Iraklı yetkililer, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD güçlerinin ana karargahının resmen teslim alındığını bildirdi. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Korgeneral Saad Maan tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi kapsamında Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD güçlerinin ana karargahının resmen teslim alındığı belirtildi. Maan, söz konusu karargahın teslim alınması ile Türk güçlerinin Başika-Zelikan Üssü'nden çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmasının Irak'ın egemenliğinin güçlendirilmesi açısından "son derece önemli iki adım" olduğunu ifade etti. Söz konusu gelişmelerin Irak'ın güvenlik ve askeri karar alma mekanizmasındaki bağımsızlığının güçlendirilmesine katkı sağladığını belirten Maan, uluslararası ortaklarla güvenlik alanındaki işbirliğinin devam edeceğini kaydetti. Maan, bu işbirliğinin karşılıklı saygı temelinde ve Irak'ın bağımsız karar alma iradesini koruyacak şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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