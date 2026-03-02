İran, ABD ile Müzakere İddialarını Yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile Müzakere İddialarını Yalanladı

02.03.2026 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Larijani, İran'ın ABD ile müzakere etmeyeceğini belirtti ve saldırıları kınadı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, İran'ın ABD ile müzakere etmek istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın "boş hayaller" ile bölgeyi kaosa sürüklediğini ve şimdi de Amerikan kuvvetlerinin daha fazla kayıp vermesinden endişe duyduğunu ifade eden Larijani, "O, sanrılı eylemleriyle uydurduğu 'Önce Amerika' sloganını 'Önce İsrail'e dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail'in güç hırsına feda etti" değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın yeni yalanlar uydurarak egosunun bedelini bir kez daha Amerikan askerlerine ve onların ailelerine ödettiğini kaydeden Larijani, "Bugün İran halkı kendini savunuyor. Saldırıyı başlatan İran Silahlı Kuvvetleri değildi" hatırlatmasında bulundu.

Larijani müzakere iddialarını yalanladı

Ayrıca, kendisinin Ummanlı arabulucular vasıtasıyla ABD ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya çalıştığı yönündeki bir haberin linkini paylaşan Larijani, iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz" notunu düştü.

Zamanlaması dikkat çekti

Larijani'nin açıklamalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran'a karşı başlattığı "Epic Fury Operasyonu" hakkındaki güncel gelişmeleri yayınladığı video mesajın hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Trump, mesajında İran'a karşı yürütülen operasyonda 3 ABD askerinin öldüğünü belirterek ilerleyen günlerde daha fazla kayıp verebileceklerini ifade etmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran, ABD ile Müzakere İddialarını Yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu
Tüm gözler İran’a çevrilmişken Kim Jong-un’dan sürpriz bir çıkış geldi Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi
İsrail’in 30 bombayla vurduğu Hamaney’in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi
Hamaney’i CIA buldu, İsrail vurdu İşte saldırının perde arkası Hamaney'i CIA buldu, İsrail vurdu! İşte saldırının perde arkası
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:15
İran’dan şok görüntü Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
07:40
Dünya Trump’ın bu sözlerini konuşuyor: İran’da düşündüğümüz herkes öldü
Dünya Trump'ın bu sözlerini konuşuyor: İran'da düşündüğümüz herkes öldü
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 09:06:41. #.0.5#
SON DAKİKA: İran, ABD ile Müzakere İddialarını Yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.