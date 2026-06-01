İran, ABD'ye Hava Üssüyle Cevap Verdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'ın Sirik adasındaki bir iletişim kulesine saldırı düzenlediğini duyurarak, "DMO Hava ve Uzay Kuvvetleri, saldırının yapıldığı hava üssünü hedef aldı ve belirlenen hedefler imha edildi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran'daki bazı askeri hedeflerin vurulduğunu duyurmasının ardından İran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. DMO, ABD'nin İran'ın Sirik adasındaki bir iletişim kulesine saldırı düzenlediğini belirterek, "1 saat önce Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik adasında bulunan bir iletişim kulesine yapılan ABD saldırısının ardından, DMO Hava ve Uzay Kuvvetleri, saldırının yapıldığı hava üssünü hedef aldı ve belirlenen hedefler imha edildi" açıklamasında bulundu. Misilleme saldırısı yapılan ABD hava üssünün konumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, açıklamanın Kuveyt'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından gelmesi dikkat çekti. - TAHRAN