İran, ABD'ye Hava Üssüyle Cevap Verdi
İran, ABD'ye Hava Üssüyle Cevap Verdi

01.06.2026 08:17
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Sirik'teki iletişim kulesine saldırısına karşılık verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'ın Sirik adasındaki bir iletişim kulesine saldırı düzenlediğini duyurarak, "DMO Hava ve Uzay Kuvvetleri, saldırının yapıldığı hava üssünü hedef aldı ve belirlenen hedefler imha edildi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin İran'daki bazı askeri hedeflerin vurulduğunu duyurmasının ardından İran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. DMO, ABD'nin İran'ın Sirik adasındaki bir iletişim kulesine saldırı düzenlediğini belirterek, "1 saat önce Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik adasında bulunan bir iletişim kulesine yapılan ABD saldırısının ardından, DMO Hava ve Uzay Kuvvetleri, saldırının yapıldığı hava üssünü hedef aldı ve belirlenen hedefler imha edildi" açıklamasında bulundu. Misilleme saldırısı yapılan ABD hava üssünün konumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, açıklamanın Kuveyt'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından gelmesi dikkat çekti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
