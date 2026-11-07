İran basını Keşm Adası'na 2 füze isabet ettiğini duyurdu, CENTCOM durumu sakin buldu - Son Dakika
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İran basını Keşm Adası'na 2 füze isabet ettiğini duyurdu, CENTCOM durumu sakin buldu

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İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na 2 füze isabet ettiğini ve patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran kamu yayıncısı IRIB'in ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın imha edildiği iddiası ABD tarafından doğrulanmazken CENTCOM, bölgedeki durumun 'nispeten sakin' olduğunu açıkladı.

İran basını, Keşm adasına 2 füzenin isabet ettiğini ve bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. ABD ordusu söz konusu haberler hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek, bölgedeki durumun "nispeten sakin" olduğunu açıkladı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sürerken, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, ilk belirlemelere göre Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm adasına 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi. Olası hasara ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmazken, ilgili makamların olayı doğrulamasının ardından ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise görgü tanıklarına dayandırdığı haberde bölgede uçak sesi duyulduğunu ve ardından Keşm adasının Suza bölgesine iki mühimmatın isabet ettiğini aktardı.

ABD'ye ait İHA'nın düşürüldüğü öne sürüldü

Öte yandan İran kamu yayıncısı IRIB, ordu açıklamasına dayandırdığı haberinde, İran hava savunma kuvvetlerinin Keşm adası üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) önleyerek imha ettiğini bildirdi. Söz konusu iddia ABD tarafından henüz doğrulanmadı.

CENTCOM: "Durum nispeten sakin"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Keşm adasında patlama sesleri duyulduğuna yönelik haberlerin ardından bölgedeki durumun "nispeten sakin" olduğunu açıkladı. Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'ye konuşan bir CENTCOM yetkilisi, ilgili haberler hakkında bilgi sahibi olduklarını ancak konuya ilişkin başka bir yorum yapmayacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
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