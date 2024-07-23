İran Büyükelçisi Atatürk Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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İran Büyükelçisi Atatürk Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

İran Büyükelçisi Atatürk Üniversitesi\'ni Ziyaret Etti

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversite yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve üniversiteler arası iş birliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, öğrenci değişim programları, ortak araştırma projeleri ve akademik personel değişimi gibi konular da ele alındı.

23.07.2024 11:20
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İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Atatürk Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversite yönetimi ile bir araya geldi.

Ziyarette, Büyükelçi Zadeh'e İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi de eşlik etti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından ağırlanan konuklar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve üniversiteler arası iş birliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaret sırasında, Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tarihi, misyonu ve vizyonu hakkında detaylı bilgiler sundu. Rektör Çomaklı, Türkiye ve İran arasındaki köklü dostluk ve komşuluk ilişkilerinin akademik düzeyde de geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Çomaklı: "İran ile olan kültürel ve akademik bağlarımız, iki ülkenin de geleceğine katkı sağlayacak. Üniversitelerimiz arasında kurulacak iş birlikleri ile bilimsel araştırmalarımızı ve eğitim kalitemizi daha ileriye taşıyabiliriz" dedi.

Büyükelçi Zadeh ise, Atatürk Üniversitesinin misafirperverliği için teşekkür ederek, İran ve Türkiye'nin eğitim ve araştırma alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti. Zadeh: "Üniversitelerimiz arasında kurulacak ortak projeler, hem iki ülke gençliğine hem de bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sağlayacaktır. Eğitimde ve bilimde sınırları aşmak, ortak geleceğimiz için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Akademik İş Birliğinin Somutlaştırılması Üzerinde Duruldu

Görüşmelerde, öğrenci değişim programları, ortak araştırma projeleri ve akademik personel değişimi gibi konular da ele alındı. İki ülkenin üniversiteleri arasında karşılıklı anlaşmaların imzalanması ve eğitimde yeni iş birliği alanlarının oluşturulması yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı. Ayrıca, bilimsel konferanslar ve seminerler düzenlenerek, akademik iş birliğinin somutlaştırılması üzerinde duruldu.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi de ziyarette yaptığı konuşmada, Erzurum'un ve Atatürk Üniversitesinin bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Başkonsolos Ebrahimi, "Erzurum, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bölgenin önemli bir merkezi. Atatürk Üniversitesi ile kuracağımız güçlü iş birliği, sadece akademik değil, aynı zamanda kültürel ilişkilerimizi de pekiştirecektir" dedi.

Ziyaretin sonunda, taraflar birbirlerine hediye takdiminde bulunarak, karşılıklı iyi niyet temennilerini ilettiler. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve konuk büyükelçiler, gelecekte yapılacak ortak çalışmalar ve projeler için heyecan duyduklarını belirterek, ziyaretin anısına toplu fotoğraf çektirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran Büyükelçisi Atatürk Üniversitesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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