İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için veda töreni düzenlendi

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tahran'da veda töreni düzenlendi. On binlerce kişi törene katılarak ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Cenaze töreni ise yarın gerçekleştirilecek.

22.05.2024 03:54
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İran'da on binlerce kişi, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da on binlerce kişi geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması Seyit Mehdi Musevi, pilotlar Tahir Mustafavi ve Muhsin Deryanuş ile teknik personel Behruz Gadimi için düzenlenen veda törenine katıldı. Başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törende, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı. Törene Reisi ve beraberindeki 7 kişinin cenazeleri de getirildi. Cumhurbaşkanlarına veda eden Tahranlılar ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.

Reisi ve beraberindeki 7 kişi için Tahran'da gerçekleştirilecek cenaze töreni, yarın İran Dini Lideri Ali Hamaney'in kıldıracağı cenaze namazının ardından, Azadi Meydanı'nda gerçekleşecek.

İran'ı yasa boğan helikopter kazası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırındaki görüşmesinin ardından dönüşe geçen Reisi'nin bulunduğu helikopter, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanına sert iniş yapmış, bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirilmişti. Yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama-kurtarma çalışmaları olumsuz etkilenirken, helikopterde Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Reisi'nin koruması, 2 pilot ve bir teknik personelin bulunduğu aktarılmıştı.

Akıncı İHA helikopterin enkazını tespit etti

Havanın kararması, yoğun tipi ve yağışın olumsuz etkilediği arama- kurtarma çalışmalarında yaşanan zorluklar nedeniyle Tahran yönetimi Türkiye'den gece görüşlü helikopter talebinde bulunmuştu. Gece boyu devam eden enkaz tespit çalışmalarında sabah karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'nın belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer, helikoptere ait enkazı bulmuştu. Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kulivend, bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu söylemişti. Ardından İran İHA'larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindekilerin cenazelerine ulaşılmıştı.

5 gün ulusal yas ilan edildi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yayımladığı taziye mesajı mesajında İran halkına başsağlığı dileyerek ülkede 5 gün ulusal yas ilan etmişti. Hamaney, Anayasanın 131. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'e 50 gün süreyle Cumhurbaşkanlığı yetkisinin verildiğini aktarmıştı.

Reisi kimdir?

İran'ın Meşhed kentinde din adamı bir ailenin çocuğu olarak 14 Aralık 1960 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Reisi, 1981 yılında Kerec Savcılığına atandı. Kerec Savcılığı yaptığı sırada Hemedan Savcısı olarak da atanan Reisi her iki görevi de birlikte yürütürken, 1985'te de Tahran Savcı Yardımcılığı görevini yaptı. Reisi, 1988 yılında İranlı siyasi mahkumların idam edilmesine karışan 4 kişiden biri olarak gösterildi. İbrahim Reisi, 1989-1994 yılları arasında Tahran Başsavcılığı'nda, 1994 yılında ise Devlet Denetleme Kurumu Başkanlığına atanarak 10 yıl boyunca görev yaptı. 2004 yılında Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcılığı görevine atanan Reisi, 2014 yılında İran Genel Başsavcılığı, 2016'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanarak Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığı yaptı. 2019'da İran Yargı Erki Başkanı olarak ülke içerisinde yürüttüğü yolsuzluk ile mücadele ve aldığı kararlar ile gündeme gelen Reisi, 18 Haziran 2021'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 62 oy alarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için veda töreni düzenlendi - Son Dakika

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