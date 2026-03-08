İran'da Asitli Yağış Uyarısı - Son Dakika
08.03.2026 16:07
İran'da petrol rafinerilerine yönelik saldırılar sonrası asitli yağış endişesi; Kızılay halkı uyardı.

İran'da petrol rafinerilerinin ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınmasının ardından başlayan yağış nedeniyle "asitli yağış" endişesi oluşurken, İran Kızılay, gerekli önlemleri almaları konusunda halkı uyardı.

İran'da petrol rafinerilerinin ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınmasının ardından başlayan yağış, havaya karışan kimyasal bileşikler nedeniyle "asitli yağış" endişesine yol açtı. İran Kızılay, vatandaşları gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, petrol depoları ve rafinerilerde meydana gelen patlamalar sonrası atmosfere hidrokarbon bileşikleri ile kükürt ve azot oksitlerinin karışabileceği belirtilerek, bu maddelerin yağışla birlikte yere inmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların yağış sırasında mümkün olduğunca kapalı alanlarda kalmaları, evlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması ve açık alanlarda uzun süre bulunmamaları gerektiği vurgulanarak, açık su kaynaklarının kullanılmaması, yağışla temas eden kıyafetlerin değiştirilmesi ve özellikle solunum yolu hassasiyeti bulunan kişilerin dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Saldırılarda bin 200'den fazla ölü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında siviller arasında ağır kayıplar yaşandığını açıkladı. Kermanpur, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana 10 binden fazla kişinin yaralandığını ve bin 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık altyapısı da hedef alındı

Saldırıların sağlık altyapısını da etkilediğini ifade eden Kermanpur, 25 hastanenin hasar gördüğünü ve bunlardan 9'unun hizmet dışı kaldığını bildirdi. Ayrıca 18 acil servis merkezinin ile 14 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Tahran'daki petrol tesisleri hedef alınmıştı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü süreçte dün gece başkent Tahran'da bazı enerji tesisleri hedef alınmıştı. İran basını, Tahran'ın kuzeyinde bulunan Şehran petrol depolama tesisinde saldırı sonrası yangın çıktığını duyurmuş, başkentin güneyindeki Şehr-i Rey bölgesinde bulunan Tahran Petrol Rafinerisi ile çevresindeki bazı yakıt depolarının da saldırılardan etkilendiğini bildirmişti.

Saldırıların ardından İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise Tahran ve Elburz eyaletlerindeki bazı petrol depolarının füze saldırısına uğradığı doğrulanmış, saldırı öncesinde ürün stoklarının en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alındığı ve iki eyalette yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan kesintisiz sürdüğü ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Kızılay, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

