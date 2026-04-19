İran'da can kaybı 3 bin 468'e yükseldi
İran'da can kaybı 3 bin 468'e yükseldi

19.04.2026 01:09
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kişilerin sayısının 3 bin 468'e yükseldiği ve 34 bin kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin bilanço yükseliyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yardımcısı ve İran Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı Ahmed Musevi, savaşın başlangıcından bu yana yaşanan can kaybının 3 bin 468'e yükseldiğini bildirdi.

34 bin kişi yaralandı

Öte yandan İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi ise, saldırılarda yaklaşık 34 bin kişinin yaralandığını açıkladı. Sağlık altyapısına yönelik saldırılara da dikkat çeken Zaferkendi, 10'dan fazla sağlık merkezi ile 51 hastane ve tedavi merkezinin zarar gördüğünü belirtti. Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Zaferkendi, "Hükümetin önceliklerinden biri sağlık alanında herhangi bir eksiklik yaşanmamasıdır. Yaşanan hasarlara rağmen ilaç hammaddesinin temini farklı yollarla devam ediyor. İlaç ve ekipman tedarik zincirinde herhangi bir aksaklığa izin vermeyeceğiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

