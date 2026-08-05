İran'da İdam Sayısı 56'ya Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da İdam Sayısı 56'ya Yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İran'da 19 Mart'tan bu yana en az 56 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, 19 Mart'tan bu yana İran'da en az 56 kişinin ulusal güvenlik bağlantılı suçlar nedeniyle idam edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, İran'da gerçekleştirilen idamlara yönelik açıklamada bulundu. Turk, İran'da 19 Mart'tan bu yana en az 56 kişinin ulusal güvenlik bağlantılı suçlar nedeniyle idam edildiğini açıkladı. İdamlardan 27'sinin yılın başındaki protestolarla bağlantılı davalardan kaynaklandığını kaydeden Turk, "Mart ayından bu yana İran'da infazların ve idam cezalarının artmasından, idam cezasının halk arasında korku salmak ve muhalefeti bastırmak için kullanılmaya devam edilmesinden endişe duyuyorum" dedi. En az 100 kişinin daha benzer suçlar nedeniyle idam cezası ve infazla karşı karşıya olduğunu kaydeden Turk, uyuşturucu suçlarından kaynaklanan idamların da endişe verici bir hızda devam ettiğini belirtti.

Tahran'ı tüm idamları durdurmaya ve idam cezasının kaldırılması yönünde adım atmaya çağıran Volker Turk, adil yargılama ile hukuki usul ilkelerinin uygulanmadığını belirttiği durumlara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel İran'da İdam Sayısı 56'ya Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ Teklifinin detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:46:20. #7.13#
SON DAKİKA: İran'da İdam Sayısı 56'ya Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.