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İran'da siber saldırılar devam ediyor - Son Dakika

İran'da siber saldırılar devam ediyor

02.02.2022 15:58
İran'da siber saldırılar devam ediyor

İran devlet televizyonu programlarını yayınlayan Telewebion adlı internet sitesi, siteye yönelik siper saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.

İran devlet televizyonu programlarını yayınlayan Telewebion adlı internet sitesi, siteye yönelik siper saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı.

İran'da hükümet karşıtı gruplar tarafından devlet yayın organlarına yönelik siber saldırılar devam ediyor. İran'da devrimin yıl dönümünde artan siber saldırıların ardından Telewebion adlı internet sitesi, siber saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak alt yapıda teknik sorunlar meydana geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta da İran devlet televizyonu Kanal 1'e bir siber saldırı daha gerçekleşmiş ve "Halkın Mücahitleri Örgütü" tarafından 10 saniye boyunca örgütünün liderleri Mesut Recevi ve Meryem Recevi'nin görüntüleri izletilmişti. - TAHRAN

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Hükümet, Saldırı, İran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İran'da siber saldırılar devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da siber saldırılar devam ediyor - Son Dakika
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