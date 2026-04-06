İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

06.04.2026 03:05
İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD ve İsrail için eski haline dönmeyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasına İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yanıt gecikmedi. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün devam edeceği vurgulanarak, "Hürmüz Boğazı, özellikle ABD ve İsrail için asla eski haline dönmeyecek. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İranlı yetkililerin planı doğrultusunda, Basra Körfezi'ndeki yeni düzene yönelik operasyonel hazırlıklarını tamamlıyor" denildi.

Trump İran'a tanıdığı süreyi uzatmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a tanıdığı 48 saatlik süreyi ABD Doğu Yakası saatiyle Salı 20.00'a (Türkiye saatiyle 8 Nisan 03.00) kadar uzattığını duyurmuştu. Trump, daha önce yaptığı açıklamada ise Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ın altyapısının hedef alınacağı tehdidinde bulunarak, "Salı günü İran'da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak! Şu lanet boğazı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" demişti. - TAHRAN

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:38:16. #7.12#
