İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

27.03.2026 06:43
İran, İsrail'in merkezine füze saldırısı düzenledi; Şoham'da maddi hasar, can kaybı yok.

İran'ın İsrail'in merkez bölgelerine gerçekleştirdiği son füze saldırıları Şoham kasabasında maddi hasara yol açarken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İran, İsrail'e yönelik misillemelerini sürdürüyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre; gece boyunca İran'dan ülkenin merkez bölgelerine çok sayıda füze saldırısı yapıldı. Birçok bölgede sirenler çalarken, halka sığınaklara girme uyarısında bulunuldu. Parça tesirli mühimmat taşıyan füzelerin kaçının engellendiği belirtilmedi. İsrail kamu yayıncısı Kan, Şoham kasabasına düşen füze enkazının bir apartmanda maddi hasara yol açtığını bildirdi. Buna rağmen, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Saldırı anları ve sonrasında oluşan hasar amatör kameralar tarafından kaydedildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

