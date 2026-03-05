İran, Dimona'yı Hedef Alacağını Açıkladı

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın bir askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre; İsrail ve ABD'nin rejim değişikliği arayışına girmesi halinde İran'ın İsrail'deki Dimona Nükleer Reaktörü'nü hedef alacağı bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel savaş endişelerini artırırken, İran ordusundan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın (İran Öğrenci Haber Ajansı) bir askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre; İsrail ve ABD'nin rejim değişikliği arayışına girmesi halinde İran'ın İsrail'deki Dimona Nükleer Reaktörü'nü hedef alacağı bildirildi. Gelişmenin, ABD'nin Kürt grupları İran'a karşı silahlandırarak Tahran rejimini devirmeyi amaçladığı yönündeki iddiaların ardından yaşanması dikkat çekti.

İsrail'in nükleer silah programı için kritik önem taşıyor

İsrail'in Negev Çölü'nde, Dimona şehrinin yaklaşık 13 kilometre güneydoğusunda yer alan ve resmi adı Negev Nükleer Araştırma Merkezi olan tesis, Dimona Nükleer Reaktörü olarak da anılıyor. Tesisin adının, İsrail'in nükleer programının mimarlarından biri olan eski Cumhurbaşkanı Shimon Peres'in ölümünün ardından, Shimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi olarak değiştirildiği biliniyor. Bu tesis, İsrail'in nükleer silah programının merkezi olarak kabul ediliyor. - TAHRAN