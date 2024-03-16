İran Halaç Türkçesini kültürel miras olarak kabul etti

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İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkede 50 binin üzerinde İran Türkünün konuştuğu ve yok olma tehdidi ile karşı karşıya olan Halaç Türkçesi kültürel miras olarak kabul edildi.

İran'da Merkezi, Erak ve Kum eyaletleri ile ülkedeki 46 köyde yaşayan 50 binin üzerinde İran Türkünün konuştuğu ve yok olma tehdidi ile karşı karşıya olan Halaç Türkçesi somut olmayan kültürel miras olarak kabul edildi. Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Mahmudi, Halaç Türkçesi'nin İran Türklerinin en eski dili olduğunu belirterek, "Bugün İran'ın Merkezi eyaleti bölgesinde Halaç Türkçesi yaygın olarak konuşulmakta. Yok olma tehdidi ile karşı karşıya olan bu dili kültürel miras kabul ederek Türkçe sözlü edebiyat geleneğini, yerel şiirlerini ve deyimlerini korumayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN