İran\'ın İsrail\'e Füze Saldırıları

23.03.2026 02:30
İran, İsrail'e füze saldırıları düzenledi; maddi hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği son füze saldırılarının birçok bölgede maddi zarara yol açtığı, ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in merkez bölgeleri bir kez daha İran'dan gerçekleştirilen füze saldırılarının hedefi oldu. Füzeler birçok bölgede maddi hasara yol açarken, Magen David Adom (MDA) ambulans servisi herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Buna rağmen, bazı sakinlerin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anlarında hafif şekilde yaralandığı ya da şok geçirdiği aktarıldı. MDA'nın saldırılardan etkilenen bölgelere çok sayıda acil yardım ekibi gönderdiği ve ihtiyaç duyan bölge sakinlerine tıbbi destek sağladığı kaydedildi. İsrail basını, saldırılarda parça tesirli mühimmat taşıyan füzelerin kullanıldığını duyururken, en az 1 füze enkazının bir okulun bahçesine düştüğü iddia edildi. Füzelerin kaçının engellenebildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürüp intihar etti
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı İsrail ordusundan soruşturma kararı Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı
İsrail’in güneyini cehenneme çeviren İran’dan ’sonraki adım’ sinyali: Zamanı geldi İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

23:39
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
22:44
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
22:35
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran’ın niyeti sivilleri öldürmek
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
21:19
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
