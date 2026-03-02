İsrail polisi, İran'ın Kudüs bölgesine düzenlediği füze saldırısında en 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı bir misilleme daha gerçekleştirdi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran'ın Kudüs bölgesine düzenlediği füze saldırısında en 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Hedef alınan bölgenin görüntülerini yayınlayan İsrail polisi, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü duyurdu. - TEL AVİV
Son Dakika › Yerel › İran'ın Kudüs Füze Saldırısı: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.