İran'ın Lavan Adası açıklarında gemiye isabet eden mühimmat yangın çıkardı - Son Dakika
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İran'ın Lavan Adası açıklarında gemiye isabet eden mühimmat yangın çıkardı

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UKMTO, İran'ın Lavan Adası'nın yaklaşık 74 kilometre güneyinde seyreden bir geminin bilinmeyen bir mühimmatla vurulması sonucu yangın çıktığını açıkladı. Mürettebatın güvende olduğu, çevresel etkiye dair bildirim bulunmadığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), İran'ın Lavan Adası açıklarında seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.

Uluslararası deniz taşımacılığı konusundaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı. UKMTO'dan yapılan açıklamada, İran'ın Lavan Adası'nın yaklaşık 74 kilometre güneyinde seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Gemiye bilinmeyen bir mühimmatın isabet etmesi sonucu yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "Gemi mürettebatının güvende olduğu bildirilmiştir ve şu an için bildirilen herhangi bir çevresel etki bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli her türlü durumu UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İran'ın Lavan Adası açıklarında gemiye isabet eden mühimmat yangın çıkardı - Son Dakika
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