İran Operasyonunda Ölen ABD Askeri Sayısı 6\'ya Yükseldi

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM), İran'a karşı Cumartesi günü başlatılan operasyonun bilançosu ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, İran'ın misilleme saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. İran'ın ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisteki 2 ABD askerinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek, "Ana savaş operasyonları devam ediyor" denildi. Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, yakınlarına haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı. - FLORIDA