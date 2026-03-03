İran Operasyonunda Ölen ABD Askeri Sayısı 6'ya Yükseldi - Son Dakika
İran Operasyonunda Ölen ABD Askeri Sayısı 6'ya Yükseldi

İran Operasyonunda Ölen ABD Askeri Sayısı 6'ya Yükseldi
03.03.2026 00:51
CENTCOM, İran'a karşı yürütülen operasyonda ölen ABD askerlerinin sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Cumartesi gününden bu yana İran'a karşı yürütülen operasyon sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM), İran'a karşı Cumartesi günü başlatılan operasyonun bilançosu ile ilgili yeni açıklama geldi. CENTCOM, İran'ın misilleme saldırılarında hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. İran'ın ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisteki 2 ABD askerinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilerek, "Ana savaş operasyonları devam ediyor" denildi. Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, yakınlarına haber verildikten sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

00:04
