İranlı Turistler Van Gölü'nde Köpük Partisi Yapıyor - Son Dakika
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İranlı Turistler Van Gölü'nde Köpük Partisi Yapıyor

İranlı Turistler Van Gölü\'nde Köpük Partisi Yapıyor

Okulların tatil olması nedeniyle Van'a gelen İranlı turistler, tekne ile açıldıkları Van Gölü'nde köpük partisi yaparak eğleniyor. İranlı turistler, alışveriş yaparak kentin ekonomisine de katkı sağlıyor.

18.08.2024 10:51
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Okulların tatil olması nedeniyle Van'a gelen İranlı turistler, tekne ile açıldıkları Van Gölü'nde köpük partisi yaparak eğleniyor.

Okulların tatil olması nedeniyle her fırsatta Van'a gelen İranlı turistler, tatilin keyfini çıkarıyor. Akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alan İranlı turistler yaptıkları alışverişle de kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Gün içerisinde cadde ve sokakları gezerek bol bol alışveriş yapan İranlılar, tekne ile açıldıkları Van Gölü'nün eşsiz güzelliğinden faydalanıyor. Yıllardır Van'da turizm sektöründe hizmet veren Sinan Başak tarafından hazırlanan Liman Tour Sinan Kaptan gemisi ile Van Gölü'ne açılan İranlı turistler, gölün keyfini çıkarıyor. 350 kişi kapasiteli ve 4 kattan oluşan gemide dans eden ve yemek yiyen İranlı turistler, köpük partisinin ardından Van Gölü'nün mavi sularına kendilerini bırakıyor.

Yıllardır Edremit ilçesinde turizm sektöründe çalıştığını ifade eden Sinan Kaptan, amaçlarının Van turizmini canlandırmak olduğunu söyledi. İran ve Iraklı turistleri yaptıkları koordineli çalışmalar çerçevesinde Van'a getirdiklerini aktaran Sinan Kaptan, "Güzel bir memleketimiz ve güzel bir denizimiz var. Biz İranlıları, Iraklıları koordine ederek getirip burada Vanımızın güzelliklerini gösteriyoruz. Amacımız memleketimizi canlandırmaktır" dedi.

İki yıllık bir çalışmanın sonucunda 4 kattan oluşan Liman Tour Sinan Kaptan gemisini inşa ettiğini dile getiren Sinan Kaptan, "Haziran ayı itibariyle gemimizi Van Gölü sularına indirdik. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. 4 kattan oluşan geminin kapasitesi 350 kişi olup, içerisinde makine daireleri, personel kabinleri, soyunma kabineleri, restoran, ofis, mini bar, kaptan köşkü, DJ platformu ve yüzme platformu yer alıyor. Bu şekilde gemide düğün, nişan ve bu tarz büyük organizasyonlar düzenliyoruz. Gemimiz ayrıca Van Gölündeki en büyük gemi olup, özellikli bir gemidir. Çünkü balans tankları dediğimiz kendisini fırtınaya göre uyarlayabilen bir gemi inşa ettik. Halkımıza ve turistlere hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Duruma ve yoğunluğa göre günde 2 ila 4 arasında seferler düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Sinan Kaptan, "Van Gölüne açıldıktan sonra demirliyoruz. Burada iki sat boyunca misafirlerimiz yiyip içip yüzüyorlar. İki saat sonra tekrar geri dönerek turumuzu tamamlıyoruz" diye konuştu.

İranlılar ise bu hizmetin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, bu tür organizasyonların İranlıların Van'a daha sık gelmesine neden olduğunu söyledi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İranlı Turistler Van Gölü'nde Köpük Partisi Yapıyor - Son Dakika

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