İrlanda, UNRWA\'ya 20 milyon euro maddi destek sağlayacak

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İrlanda, bağışçıların yardımları askıya almasının ardından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 20 milyon euro maddi destek sağlayacağını duyurdu.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personellerine yönelik çeşitli suçlamalarının ardından ajansa destek vere ülkelerin büyük bir kısmı maddi desteği kesme kararı almıştı. UNRWA'nın desteklenmesi gerektiğini savunan İrlanda bugün bir kez daha desteğini gösterdi. UNRWA'ya 20 milyon euro maddi destek sağlayacağını duyuran İrlanda, BM üyesi ülkelere de maddi destek sağlama çağrısında bulundu. İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, UNRWA Genel Komiresi Philippe Lazzarini ile Dublin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Diğer bağışçıları, UNRWA'nın ihtiyaç sahibi milyonlarca Filistinli mülteciye hizmet verebilmesi için desteğini sürdürmeye ve genişletmeye çağırıyorum" dedi.

İspanya, geçtiğimiz hafta UNRWA'ya 3.5 milyon euro, Portekiz de 1 milyon euro ek yardım gönderme kararı almıştı.

İsrail'in suçlamaları

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin bağışlarıyla finanse edilen UNRWA, 1960 yılından bu yana Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Filistinli mültecilere insani yardım desteği de sağlayan UNRWA, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatan İsrail'in hedefi haline geldi. UNRWA tesislerini hedef alan İsrail, UNRWA personelini Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına katılmakla suçlamıştı. İsrail'in bu suçlamalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres soruşturma başlatılmasını istemiş, çok sayıda ülke de UNRWA'ya maddi desteğini durdurma kararı almıştı. Norveç, İspanya ve İrlanda UNRWA'ya desteğin sürmesi gerektiğini vurgulamıştı. - DUBLİN