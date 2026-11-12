IRNA Hürmüzgan'daki Sirik'e saldırıyı duyurdu, CENTCOM savaş iddialarını yalanladı - Son Dakika
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IRNA Hürmüzgan'daki Sirik'e saldırıyı duyurdu, CENTCOM savaş iddialarını yalanladı

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IRNA, Hürmüzgan'daki Sirik kentine askeri saldırı düzenlendiğini bildirdi; saldırının sorumlusu ve sonucuna ilişkin açıklama yapılmadı. CENTCOM ise İsrail'den İran'a yönelik savaşın yeniden başlamasına hazırlık yapmasını istediği iddialarını yalanladı.

İran basınında yer alan ve yetkililere dayandırılan haberlerde İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentine yönelik saldırı düzenlediğini bildirilirken, saldırının sorumlusu veya sonucuna ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, yetkililere dayandırdığı haberinde ülkenin Hürmüzgan eyaletinde bulunan Sirik kentine yönelik askeri saldırı düzenlendiğini bildirdi. Haberde, "düşmanın" Sirik kentini hedef alındığı belirtilirken saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Henüz saldırının hedefi ve sorumlusu veya herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İsrail'den İran'a yönelik savaşın yeniden başlamasına hazırlık yapmasını istediği yönündeki uluslararası basında yer alan iddiaları yalanladı. CENTCOM, söz konusu haberlerin "spekülasyondan ibaret" olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA
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