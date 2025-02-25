İş Adamı Yılmaz Ulusoy Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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İş Adamı Yılmaz Ulusoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

İş Adamı Yılmaz Ulusoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yılmaz Ulusoy, İstanbul'daki cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene hükümet üyeleri ve iş dünyasından isimler katıldı.

25.02.2025 15:38  Güncelleme: 15:43
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Yılmaz Ulusoy, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ulusoy Denizcilik'in ortaklarından ve Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz Ulusoy'un uzun süredir pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. 84 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Ulusoy için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra sanat camiasının önde gelen isimleriyle Ulusoy'un ailesi ve sevenleri katıldı. Yılmaz Ulusoy'un yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Ulusoy, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İş Adamı Yılmaz Ulusoy Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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