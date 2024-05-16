İş Arayan Değil Aranan Mezunlar Yetiştirmeliyiz - Son Dakika
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İş Arayan Değil Aranan Mezunlar Yetiştirmeliyiz

İş Arayan Değil Aranan Mezunlar Yetiştirmeliyiz

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Harun Mindivan, nitelikli ve deneyimli mezunlar vermenin önemine değinerek, iş arayan değil aranan mezunlar yetiştirmenin gerekliliğini vurguladı. Mindivan, Polonya'da gerçekleştirdiği görüşmede, öğrencilerin bilgi birikimlerini ve tecrübelerini artırmak, uluslararası projeler geliştirmek ve laboratuvar imkanlarını kullanmak için iş birliği yapmanın önemini belirtti. Ayrıca, rekabetçi iş piyasasında başarılı olabilmek için cesaretli, risk alan, global bir bakış açısına sahip ve yabancı dili gelişmiş mezunlar yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

16.05.2024 12:14
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Harun Mindivan, "İş arayan değil aranan mezunlar yetiştirmeliyiz" diyerek nitelikli ve deneyimli mezunlar vermenin önemine değindi.

Prof. Dr. Harun Mindivan, Polonya Czestochowa'da Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi-Teknoloji ve Otomasyon (KTiA) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Przemyslaw Postawa ile öğrencilerin meslek hayatına atılmadan önce bilgi birikimlerini ve tecrübelerini artırmak, karşılıklı laboratuvar imkanlarını kullanmak, uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmaların yapılmasının yanı sıra birlikte kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenmesi hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme, üniversite öğrencilerine önemli avantajlar sunuyor. Lisans öğrencilerinin staj ve bitirme projelerine, lisansüstü öğrencilerinin ise proje ve tez çalışmalarına yönelik laboratuvar imkanlarının kullanılması üzerine gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Harun Mindivan, "Katma değeri yüksek ürünleri ortaya çıkaracak olan öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye ifade etti.

"Nitelikli ve Deneyimli Mezunlar Vermek"

Prof. Dr. Harun Mindivan "Bu görüşme ile yapacağımız iş birliği ve geliştireceğimiz projelerle gerek akademik anlamda gerekse akademik bilginin sahaya aktarılması anlamında Bilecik ve ülkemizin kalkınmasının yanında; nitelikli, deneyimli ve güncel konuları takip eden, sektördeki ortama kolaylıkla uyum sağlayan mezunlar vereceğimize inanıyorum" dedi.

"İşverenlerin İlk Tercihi Olmak"

Prof. Dr. Harun Mindivan "Günümüzde ihracat yapan firmalar, farklı ülkelerdeki insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilen kişileri tercih ediyor. İşverenlerin ilk tercihi olabilmek için; rekabetçi iş piyasasında karşılaştığı sorunları çözebilen, cesaretli, risk alan, global bir bakış açısına sahip ve yabancı dili gelişmiş mezunlar yetiştirmeliyiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Polonya, Bilecik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş Arayan Değil Aranan Mezunlar Yetiştirmeliyiz - Son Dakika

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