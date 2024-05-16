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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Harun Mindivan, "İş arayan değil aranan mezunlar yetiştirmeliyiz" diyerek nitelikli ve deneyimli mezunlar vermenin önemine değindi.

Prof. Dr. Harun Mindivan, Polonya Czestochowa'da Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi-Teknoloji ve Otomasyon (KTiA) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Przemyslaw Postawa ile öğrencilerin meslek hayatına atılmadan önce bilgi birikimlerini ve tecrübelerini artırmak, karşılıklı laboratuvar imkanlarını kullanmak, uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmaların yapılmasının yanı sıra birlikte kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler düzenlenmesi hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme, üniversite öğrencilerine önemli avantajlar sunuyor. Lisans öğrencilerinin staj ve bitirme projelerine, lisansüstü öğrencilerinin ise proje ve tez çalışmalarına yönelik laboratuvar imkanlarının kullanılması üzerine gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Harun Mindivan, "Katma değeri yüksek ürünleri ortaya çıkaracak olan öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye ifade etti.

"Nitelikli ve Deneyimli Mezunlar Vermek"

Prof. Dr. Harun Mindivan "Bu görüşme ile yapacağımız iş birliği ve geliştireceğimiz projelerle gerek akademik anlamda gerekse akademik bilginin sahaya aktarılması anlamında Bilecik ve ülkemizin kalkınmasının yanında; nitelikli, deneyimli ve güncel konuları takip eden, sektördeki ortama kolaylıkla uyum sağlayan mezunlar vereceğimize inanıyorum" dedi.

"İşverenlerin İlk Tercihi Olmak"

Prof. Dr. Harun Mindivan "Günümüzde ihracat yapan firmalar, farklı ülkelerdeki insanlarla rahatlıkla iletişim kurabilen kişileri tercih ediyor. İşverenlerin ilk tercihi olabilmek için; rekabetçi iş piyasasında karşılaştığı sorunları çözebilen, cesaretli, risk alan, global bir bakış açısına sahip ve yabancı dili gelişmiş mezunlar yetiştirmeliyiz" dedi. - BİLECİK