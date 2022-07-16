İş Dünyası 'Türkiye Aşkına' yürüdü - Son Dakika
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İş Dünyası 'Türkiye Aşkına' yürüdü

16.07.2022 11:20
İş Dünyası 'Türkiye Aşkına' yürüdü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gerçekleştirilen 'Türkiye Aşkına Demokrasi Yürüyüşü' ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene iş dünyası da tam destek verdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gerçekleştirilen 'Türkiye Aşkına Demokrasi Yürüyüşü' ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene iş dünyası da tam destek verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; yürüyüşe sanayi ve ticaret odaları başkanları ile birlikte katıldı. Kayseri OSB'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kurmuş olduğu çadıra da büyük ilgi gösterildi. Törene Başkan Yalçın'ın yanı sıra Kayseri OSB yönetim kurulu üyeleri de katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na 'Türkiye Aşkına Demokrasi Yürüyüşü' yapıldı. Yürüyüşe, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da katıldı. Başkan Yalçın, Cumhuriyet Meydanı'na iş dünyası temsilcileri ile birlikte yürüdü. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve odaların yöneticileri ellerindeki Ay-Yıldızlı bayrakla halk gibi iş dünyasının da birlik beraberliğini gösterdi. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa katıldı. Başkan Yalçın, Kayseri OSB tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırı da ziyaret etti. Programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur ile Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar da katıldı. Kayseri OSB çadırından Cumhuriyet Meydanı'na gelen vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı, su ve çay ikramı yapıldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, OSB çadırına gelen misafirleri de ağırladı. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden program süresince Cumhuriyet Meydanı'nda kaldı. - KAYSERİ

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Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Demokrasi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş Dünyası 'Türkiye Aşkına' yürüdü - Son Dakika

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