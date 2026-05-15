İş Dünyası ve Öğrenci Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş Dünyası ve Öğrenci Buluşması

İş Dünyası ve Öğrenci Buluşması
15.05.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panel, sektörle öğrenci etkileşimini güçlendirmeyi ve kariyer farkındalığını artırmayı amaçladı.

Atatürk Üniversitesi Sektör-Öğrenci İş Birliği Kulübü Danışman hocası Doç. Dr. Fırat Altınkaynak öncülüğünde, ana paydaşlığını Genç Finansçılar Derneği'nin yürüttüğü, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İş Dünyası Öğrenci Buluşmaları: Sektörel Başarıya Üç İmza" konulu panel, üniversite ile iş dünyası arasındaki etkileşimi güçlendirmeye yönelik önemli bir oturum oldu.

Gerçekleştirilen oturumda sunuculuğu Zehra Mutlu, moderatörlüğü ise Selma Okumuş üstlendi. Panele davetli konuşmacı olarak Erzurum Bayraklar Turizm Seyahat Acentası sahibi Dilek Deniz Gümüş ile Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu katıldı.

Panel boyunca konuşmacılar; sektör deneyimlerini, iş hayatında karşılaşılan fırsat ve zorlukları, kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken noktaları ve öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerine katkı sağlayacak önemli bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, "Bu etkinliğin temel amacı; öğrencilerin sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmalarını sağlamak, kariyer farkındalıklarını arttırmak ve akademik bilgi ile iş dünyası deneyimini bir araya getirerek geleceğe daha donanımlı bireyler yetişmesine katkı sunmaktır. Üniversite ve sektör arasındaki iş birliğinin güçlenmesi adına önemli bir adım niteliği taşıyan panel, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görmüş ve verimli bir atmosfer içerisinde tamamlanmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş Dünyası ve Öğrenci Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:43:17. #7.13#
SON DAKİKA: İş Dünyası ve Öğrenci Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.