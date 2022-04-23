İş insanı Ulupınar Azerbaycan'da - Son Dakika

Karabüklü iş insanı ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ulupınar, "Karabağ ve Doğu Zengazurun Mimari Mirasının Restorasyonu, Geliştirilmesi ve Korunması' isimli uluslararası konferansa katıldı.

Ulupınar, Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi tarafından düzenlenen "Karabağ ve Doğu Zengazurun Mimari Mirasının Restorasyonu, Geliştirilmesi ve Korunması" isimli uluslararası bilimsel konferansa katıldı. Program bünyesinde Azerbaycan Şehir Salma Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı Tikinti Nazırlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile ikili görüşmeler yapıldı.

Konferansla ilgili bilgi veren Ulupınar, Mayıs ayında Antalya da gerçekleştirecek olan Türk dünyası Şehircilik Komisyonu toplantısına Azerbaycan'daki muhataplarını davet ederek ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda Şehircilik Komisyonu Başkanı Cem Hakan Elmas, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bektaş, Şehircilik Komisyonu üyesi-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı İrşade Aydoğdu Gürbüz Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Emel Azizoğlu ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukatı Burcu Sökmen de yer aldı. - KARABÜK