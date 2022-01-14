İş insanları MTOSB'yi ziyaret etti - Son Dakika

Mersin'de iş insanlarından oluşan dernek üyeleri, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bölgenin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren MTOSB Başkan Sabri Tekli, "Şu an faal durumda 3 bölgemiz bulunuyor. 4. bölgenin tüm çalışmalarını tamamladık. Yakında parsel tahsislerimizi yaparak bu bölgemizi de yatırımcıların hizmetine sunacağız. Hemen ardından ise 5. bölge çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Bölge Müdürlüğünün ardından Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret eden iş insanları, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Ziyaret sırasında dernek üyeleri Başkan Tekli ve yönetim kurulundan yer talebinde bulundular. - MERSİN