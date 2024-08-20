İş Kulübü Düzcelilerin istihdamına yönelik çözümler üretmeye devam ediyor - Son Dakika
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İş Kulübü Düzcelilerin istihdamına yönelik çözümler üretmeye devam ediyor

İş Kulübü Düzcelilerin istihdamına yönelik çözümler üretmeye devam ediyor

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELKA'nın bünyesinde bulunan İş Kulübü, yeni yerine taşındı. İş Kulübü, Düzce Valiliği karşısında bulunan Özkan Çakar iş Merkezi kat 2'de hizmet vermeye başladı. Belediye başkanı Faruk Özlü ve BELKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette İş Kulübü'nün yeni hizmet merkezi açıldı.

20.08.2024 15:22  Güncelleme: 15:23
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Düzcelilerin istihdamına yönelik çözümler üreten İş Kulübü yeni yerine taşındı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi BELKA'nın bünyesinde bulunan ve vatandaşların istihdamına yönelik çözümler üreten projelere imza atan İş Kulübü yeni yerine taşındı. Düzce Valiliği karşısında bulunan Özkan Çakar iş Merkezi kat 2'de hizmet vermeye başlayan İş Kulübü'nü yeni hizmet merkezinde Vali Selçuk Aslan, İş Kur Müdürü Ferhat Acar yalnız bırakmadı. Belediye başkanı Faruk Özlü ve BELKA Genel Müdürü Erdem Yılmaz'ın da ev sahibi olarak hazır bulunduğu ziyarette Faruk Özlü Vali Aslan'a desketleri için teşekkür rozeti verdi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Özlü, " Türkiye'de tüm kurumların iş birliği içinde olduğu tek kurum olan İş Kulübü'müz yeni yerinde, yeni hizmetleri ile çalışmalarını sürdürüyor. hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Emeği geçen başta Valimiz Selçuk Aslan olmak üzere kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İş Kulübü Düzcelilerin istihdamına yönelik çözümler üretmeye devam ediyor - Son Dakika

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