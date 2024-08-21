İş Makinesiyle Uçurumdan Yuvarlanan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İş Makinesiyle Uçurumdan Yuvarlanan İşçi Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Bergama'da bir Rüzgar Enerji Santrali şantiyesinde çalışan Vural Meydan, iş makinesiyle 100 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.08.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OBEN ULU

(İZMİR) - Bergama'nın Ürkütler Mahallesi'nde bulunan Rüzgar Enerji Santrali (RES) şantiyesinde çalışan Vural Meydan (47), iş makinesiyle 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay dün akşam üzeri saat 17.00'da meydana geldi. Özel bir RES şantiye alanında operatör olarak çalışan Vural Meydan mesai bitiminden sonra eve dönmedi. Operatörden haber alamayan ailesi yetkililere haber verdi. Vural Meydan'ı bulmak için saha çalışması yapan işçiler, operatörün iş makinesiyle 100 metrelik uçurumdan yuvarlanarak kaza yaptığını tespit etti.

İşçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi. Ekipler sarp arazide yaklaşık 2 km yürüyerek kaza alanına ulaştı. Uçurumdan düşerek parçalanan iş makinesinin yanında ise Vural Meydan'ın cansız bedeni bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İş Makinesiyle Uçurumdan Yuvarlanan İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA

Bergama, Enerji, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İş Makinesiyle Uçurumdan Yuvarlanan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:59 Hastanedeki Reha Muhtar’ın evine polis gitti Aranan oğulları anne Deniz Uğur’a teslim edilecek Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:53 Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 16:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: İş Makinesiyle Uçurumdan Yuvarlanan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement