İşçi emeklisi, tesadüfen bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika
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Yerel

İşçi emeklisi, tesadüfen bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde işçi emeklisi Halil Başkan, bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti.

10.08.2024 13:17  Güncelleme: 14:37
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Çanakkale'de işçi emeklisi olan Halil Başkan isimli yaşlı adam, Ezine ilçesi Millet Bahçesi'nde bankın üzerinde bulduğu çantanın içinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Başkan daha sonra içi para dolu çanta ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Çantanın içinde 21 bin 600 TL ve özel eşyaların olduğu tespit edildi.

İşçi emeklisi, tesadüfen bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

SAHİBİ ÇANTAYI TESLİM ALDI

Çanta sahibinin geçimini badanacılık yaparak sağlayan Mehmet Ogan olduğu belirlendi. Ardından Ogan, emniyet müdürlüğüne gelerek çantayı bulan Halil Başkan'dan teslim aldı.

İşçi emeklisi, tesadüfen bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
Kaynak: İHA

Ezine, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşçi emeklisi, tesadüfen bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Veysi Karaman: dayım demiştir bı ayağım çukurda geri verim kırdığım cevizler bana yeter misali:)) 5 27 Yanıtla
  • Mehmet Yıldız: Allah iyi niyetli helalinden kazananları eksik etmesin?? 12 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: 21.600 lira mı yüklü para ??? 9 1 Yanıtla

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