İşçi Parasını Alamayınca İnşaatı Söküp Attı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapımı devam eden belediye binasının inşaatında çalışan işçi parasını alamayınca, yaptığı panelleri söküp aşağıya attı.

Derince ilçesinde uzun süredir yapımı devam eden Derince Belediye binasının inşaat işini son olarak 174 milyon 890 bin TL bedelle alan Fiba Halı Medikal ile Mabeyn İnşaat Ortaklığı kazanmıştı. 2025 yılında tamamlanması planlanan inşaatta bugün ilginç bir olay yaşandı. Çalışan işçilerden birisi, parasını alamadığı gerekçesi ile iskeleye çıkarak etrafa bağırmaya başladı. "Benim paramı verin, patron bir de tatile gitmiş" diyerek panelleri söken şahıs, aşağıya attı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. - KOCAELİ