Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşçi Sendikasından Tutuklamaya Tepki

10.04.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Başaran Aksu'nun tutuklanmasını hukuki değil, siyasi buluyor.

(MANİSA) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Çakır, "Bu tutuklama bize göre birilerinin sözleriyle insanları korkutma girişimidir. Türkiye'de işçi sınıfına ve halka gözdağı verilmek isteniyor. Birilerinin sözüyle insanlar tutuklanamaz. Bu kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet herkese lazımdır ama eşit adalet lazımdır. Patronlara ayrı, işçiye ayrı adalet olamaz" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına sendika yöneticilerinden tepki geldi. Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Doğukan Akan ve Genel Başkan Gökay Çakır, tutuklamanın hukuki değil siyasi olduğunu belirterek Aksu'nun derhal serbest bırakılmasını istedi.

Doğukan Akan yaptığı açıklamada, Başaran Aksu'nun geçtiğimiz hafta Akbelen'de Limak'a karşı yürütülen mücadelede tutuklanan Esra Işık'a destek amaçlı attığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığını ifade etti. Akan, "Bugün örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu çok komik bir kararla tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi olarak, geçtiğimiz hafta Limak'ın Akbelen'de yürüttüğü faaliyetlere karşı mücadele eden Esra Işık'ın tutuklanmasına yönelik attığı tweetler gösterildi. Oradaki tutuklama kararını teşhir etmesiydi" dedi.

"Maden şirketleri Türkiye'yi karış karış sömürüyor"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer mücadelelerin sürdüğünü belirten Akan, maden şirketlerinin ülkenin birçok bölgesinde faaliyetlerini genişlettiğini ve buna karşı direnişlerin dayanışma içinde yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Maden şirketleri Türkiye'yi adım adım, memleketin her bir yerini karış karış sömürüyor. Buna karşı yapılan mücadeleler de birbiriyle dayanışma gösteriyor. Biz sendika olarak bu mücadelede öncüleşen herkese destek veriyoruz. Başaran Aksu'nun attığı tweetleri sendikamızdaki herkes savunuyor. Sadece biz değil, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca insan aynı şekilde düşünüyor. Eğer bu düşünmek suçsa, bunu söylemek suçsa hepimizi tutuklayın. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Başaran Aksu'nun da, Esra Işık'ın da arkasındayız."

"Bu tutuklama gözdağıdır"

Gökay Çakır da tutuklama kararına tepki göstererek bunun işçi sınıfına yönelik bir gözdağı olduğunu ifade etti. Çakır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tutuklama bize göre birilerinin sözleriyle insanları korkutma girişimidir. Türkiye'de işçi sınıfına ve halka gözdağı verilmek isteniyor. Birilerinin sözüyle insanlar tutuklanamaz. Bu kabul edilemez. Biz 12'sinde Ankara Doruk Maden'de eylem yapacağız. Bu eylemimize devam edeceğiz. Aynı zamanda Başaran Aksu'nun bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet herkese lazımdır ama eşit adalet lazımdır. Patronlara ayrı, işçiye ayrı adalet olamaz. Biz adaletin yanındayız, işçinin yanındayız, emekçinin yanındayız, mazlumun yanındayız. Başaran Aksu'nun derhal serbest bırakılmasını Türkiye kamuoyundan, siyasetçilerden, savcı ve hakimlerden talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:27:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.