İSDEM denetim sonuçları açıklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin denetim sonuçları açıklandı.

Zonguldak Valiliği İSDEM sonuçları açıklandı. İl genelinde 23 -31 Ocak tarihinden itibaren yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 10 ihbar bin 937 resen denetleme gerçekleştirildi. İki bin 822 kez izolasyon denetimi yapılırken 1 işyeri ve kişiye birinci uyarı, 1 iş yeri ve kişiye 2. Uyarı ve ceza, 4kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı. - ZONGULDAK