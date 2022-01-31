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İSDEM denetim sonuçları açıklandı - Son Dakika

İSDEM denetim sonuçları açıklandı

31.01.2022 17:19
İSDEM denetim sonuçları açıklandı

Zonguldak'ta İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin denetim sonuçları açıklandı.

Zonguldak'ta İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin denetim sonuçları açıklandı.

Zonguldak Valiliği İSDEM sonuçları açıklandı. İl genelinde 23 -31 Ocak tarihinden itibaren yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 10 ihbar bin 937 resen denetleme gerçekleştirildi. İki bin 822 kez izolasyon denetimi yapılırken 1 işyeri ve kişiye birinci uyarı, 1 iş yeri ve kişiye 2. Uyarı ve ceza, 4kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı. - ZONGULDAK

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Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İSDEM denetim sonuçları açıklandı - Son Dakika


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