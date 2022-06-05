İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor - Son Dakika
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İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor

05.06.2022 12:19
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor

Kocaeli'de oto lastik işiyle uğraşan Summani Yılmaz, 'Rüzgar' isimli atıyla işten eve, evden işe gidiyor.

Kocaeli'de oto lastik işiyle uğraşan Summani Yılmaz, 'Rüzgar' isimli atıyla işten eve, evden işe gidiyor. Başında börkü de eksik olmayan Yılmaz, yanındaki 3 hilal, Göktürk, Azerbaycan ve Türk bayraklarını atının üzerinde gururla dalgalandırıyor.

Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, 2004 yılında Tokat'tan Kocaeli'ye yerleşti. Körfez ilçesinde oto lastikçi dükkanı bulunan Yılmaz, boş zamanlarını 'Rüzgar' ismini verdiği atına binerek geçiriyor. Başında börkü de eksik olmayan Yılmaz, bazı günler dükkanına Rüzgar'la gidiyor. Sabah erken saatlerde ahıra giden Yılmaz, yolculuk için Rüzgar'ı hazırlıyor. Eyerini takan, atın yelesini ve kuyruğunu tarayan Yılmaz, daha sonra yolculuğuna başlıyor. İşlek caddelerden ve sokaklardan geçerek dükkanına ulaşan Summani Yılmaz, Rüzgar'ı dükkanının önüne bağladıktan sonra işine koyuluyor.

İkili, dükkandaki işlerin yoğun olmadığı zamanları da Tütünçiftlik sahilinde değerlendiriyor. Başında börkü, yanındaki 3 hilal, Göktürk, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla sahile giden Yılmaz, atın üzerinde bayrakları gururla dalgalandırıyor. Görenlerin dikkatini çeken ikili, herkes tarafından seviliyor.

"Çocukların atı görüp de koşarak gelmeleri bizi de gururlandırıyor"

Çocukluğundan bu yana atlara ilgi duyduğunu söyleyen Summani Yılmaz, "Rüzgar'la yaklaşık bir senedir beraberiz. Tabi daha önce de atlarımız oldu. Tokat'ta da atlarımız var. Rüzgar'la haftada bir kere de olsa tüm günü beraber geçiyoruz. Normal günler de sabah, öğle, akşam mutlaka ahırına giderim. Suyunu, arpasını vermek zorundayız. Körfez'de ata biniyoruz. Körfez halkı da atı çok seviyor. Onların bizimle fotoğraf çektirmesi, çocukların atı görüp de koşarak gelmeleri bizi de gururlandırıyor. O zaman ata bakmamız daha da heyecanlı oluyor" dedi.

"At Türk'ün kanadıdır"

"At Türk'ün kanadıdır" diyen Yılmaz, "Ata bakmakla gurur duyuyoruz. Çoğu insanın evinde kedi, köpek var. Herkes evinin içinde hayvan besliyor. Bizimkisi evden ayrı bir ahırda. Kimseyi rahatsız etmiyor. Örneğin sokakta atla giderken pislese bile alıp hemen çöpe atıyoruz. Kimse bizden şikayetçi değil" diye konuştu.

"Deniz suyu atımıza iyi geliyor"

Bazı günler iş yerine Rüzgar'la gittiğini ifade eden Yılmaz, "Atı iş yerimin arkasındaki yeşil alana bağlıyorum, gözümün önünde duruyor. İşlerimin durgun olduğu zamanlarda birkaç arkadaşla dağlara çıkıyoruz. Yangın ihtimaline karşı ormanları takip ediyoruz, devlete yardımcı oluyoruz. Fazla arabaya bindiğimiz yok. Bazen işlerimiz müsait olursa denize giriyoruz. Deniz suyu atımıza iyi geliyor. Ayaklarına, vücuduna çok iyi geliyor. Körfez'in caddelerinden geçiyoruz, güzel günlerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.

"At bize atalarımızdan emanet bir hayvandır"

Summani Yılmaz, atın üzerinde bayrak dalgalandırmaktan gurur duyduğunu da vurguladı. Yılmaz, "Bende 4 çeşit bayrak var. 3 hilal, Göktürk, Azerbaycan ve Türk bayrağı var. Onları dalgalandırdıkça gurur duyuyorum. Ata boş bindiğimde o kadar zevk alamıyorum. Bayrak dalgalandırdıkça daha çok hoşuma gidiyor. Her gün sancakla dolaşıyorum diyebilirim. Oğuzlardan, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar, nasıl şimdi tank ve silah varsa, o zamanda atalarımızın tank olarak atları vardı, silah yerine kılıç vardı. O zamanlarda ülkemizi nasıl kurtardıysalar, at bize atalarımızdan emanet bir hayvandır. Ona bakmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor
İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İşe atla gidiyor, sokakları onunla turluyor - Son Dakika

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